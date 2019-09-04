У російському Ростові-на-Дону у вівторок, 17 вересня, розпочинається процес над кримськими татарами в так званій "справі Хізб ут-Тахрір".

Про це у Facebook написала дружина одного з фігурантів - Має Мустафаєва, передає Укрінформ.

"У Ростові почнуться суди по суті. Сервера (Мустафаєва - ред.) та інших єдиновірців судитимуть не за реальні злочини, а за силу волі й за непохитну позицію, за допомогу всім нужденним і за документування порушень. Сервер не тільки правозахисник, він є одним із засновників "Кримської солідарності". Очоливши цей громадський рух, за фактом він очолив мирний ненасильницький спротив у Криму", - наголосила Мустафаєва.

Вона повідомила, що її чоловік був і на судах у "справі 26 лютого", і при сплаті штрафів коштами, отриманими в результаті кримського марафону, а також допомагав сім'ям політв'язнів.

Мустафаєва також висловила занепокоєння тим, як минуло етапування із Сімферополя до Ростова фігурантів другої бахчисарайської групи "справи Хізб ут-Тахрір".

"З розповідей інших політв'язнів ми знаємо, що їх перевозять у так званих "стаканах", в автозаках, де вони протягом кількох годин не мають можливості пити, рухатися, їсти і ходити в туалет. Речі вони складають на голову, бо якщо складати їх на коліна, відбирає і так занімілі ноги. А як їх зустріне Краснодар? Так само, як фігуранта Ялтинської справи Вадима Сірука - собаками і побоями?", - написала дружина політв'язня.

За її словами, Сервера Мустафаєва було заарештовано 21 травня 2018 року, до етапування він перебував у СІЗО Сімферополя. Його цілком безпідставно обвинувачують за двома статтями - ч.2 ст. 205.5 КК РФ (Участь у діяльності терористичної організації) і ст. 278 КК РФ (Насильницьке захоплення влади). Мустафаєву загрожує позбавлення волі строком до 20 років.

Як повідомлялося раніше, 12 вересня 2019 року Сервер Мустафаєв і ще сім фігурантів (Марлен (Сулейман) Асанов, Сейран Салієв, Тимур Ібрагімов, Сервер Зекір'яєв, Мемет Бєлялов, Едем Смаїлов, Ернес Аметов) так званої "другої бахчисарайської вісімки" були етаповані із Сімферополя до Ростова-на-Дону.

11 жовтня 2017 року в Бахчисараї пройшли обшуки в будинках шести кримських татар, після яких вони були затримані. 21 травня 2018 року в Бахчисараї та с. Долинне Бахчисарайського району після обшуків були заарештовані ще двоє кримських татар.

Вже більше року всі восьмеро фігурантів справи перебувають в ув'язненні за необґрунтованим обвинуваченням у тероризмі.

Семеро осіб обвинувачуються за ч.2 ст.205.5 КК РФ (Участь у діяльності терористичної організації), їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 20 років.