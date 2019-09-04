Обмін полонених за формулою «всіх на всіх» здійснити дуже складно, бо бойовики намагаються внести в обмінні списки кримінальників, а Київ не має можливості з’ясувати долю зниклих безвісти.



Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV, передає Главком.



«Стосовно обміну я вам скажу, що ідеальна формула «всіх на всіх», яка всім дуже подобається, насправді не є життєздатною, бо треба дуже чітко погодити, хто ці «всі». Коли в цих списках з’являються кримінальні «авторитети», які є друзями тих, хто перебуває з другого боку (лінії зіткнення – ред.), і їх намагаються запхнути у список як матеріал для обміну, а насправді це люди, котрі не мають ніякого відношення до цього конфлікту, - тоді ці списки не погоджуються», - сказав Пристайко.



Окрім того, зазначив він, дуже проблемним є питання зниклих безвісти.



«На жаль, за п’ять років бойовики жодного разу не пустили Червоний Хрест перевірити дані про зниклих безвісти та по тих, хто у в’язницях», - констатував міністр.



Відповідаючи на запитання про те, чому не відбувся обмін за тими списками, які були передані російській стороні в липні, Пристайко зауважив, що це «дуже складні домовленості, і завжди ця цифра змінюється».



Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.



Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.



Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.