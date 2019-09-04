В МЗС сподіваються звільнити всіх ув'язнених Росією українців
|10:01 17.09.2019
|Крым
В МЗС сподіваються звільнити всіх ув’язнених російською владою українців.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.
“Ми сподіваємося в найближчий час звільнити всіх, хто знаходиться в тюрмах на території Росії та на окупованих територіях Донбасу і Криму”, — сказав Пристайко.
Як повідомлялося раніше, адвокат Дмитро Дінзе розповів, що Володимир Балух, Олег Сенцов та Олександр Кольченко ніколи не отримували російських паспортів.
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