В МЗС сподіваються звільнити всіх ув’язнених російською владою українців.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.

“Ми сподіваємося в найближчий час звільнити всіх, хто знаходиться в тюрмах на території Росії та на окупованих територіях Донбасу і Криму”, — сказав Пристайко.

Як повідомлялося раніше, адвокат Дмитро Дінзе розповів, що Володимир Балух, Олег Сенцов та Олександр Кольченко ніколи не отримували російських паспортів.