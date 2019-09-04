Москалькову спросили об остающихся в украинских тюрьмах россиянах
|09:55 17.09.2019
|Крым
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не знает о каких-либо новых договорённостях между Москвой и Киевом о следующем обмене заключёнными.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-службе российского омбудсмена.
Вместе с тем Москалькова заверила, что следит за судьбой арестованных соотечественников и продолжает работу с опулномоченной по правам человека в Украине Людмилой Денисовой.
«Наш аппарат работает вместе с уполномоченным Верховной рады в гуманитарной сфере – это оказание медпомощи, проверка условий содержания наших граждан на Украине. Такая работа в гуманитарной сфере ведется.
Что касается обменов, то я подключаюсь только тогда, когда есть договоренность спецслужб и МИДов», – сказала Москалькова и добавила, что пока «не знает» о планах руководства России и Украины на этот счёт.
В тоже время, омбудсмен отметила, что рабочая группа при аппарате Уполномоченного продолжает работу над списками российских граждан, удерживаемых на Украине в местах лишения свободы.
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