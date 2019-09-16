Владимир Зеленский пригласил инвесторов построить новый город "с нуля" на побережье Черного моря

09:35 17.09.2019   Украина

Президент Украины Владимир Зеленский планирует построить на берегу Черного моря новый курортный город "с нуля". Глава государства также дал личные гарантии инвесторам, которые подключатся к этому проекту.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время форума Ялтинской европейской стратегии YES, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

Он сообщил о намерении развернуть в Одессе самую масштабную стройку в истории независимой Украины и построит новый курорт на берегу Черного моря.

Новый курорт на побережье Черного моря. Нужно уточнить, что это будет абсолютно новый город, с нуля. Я хочу, чтобы все знали, что в Украине огромный потенциал, - сказал Владимир Зеленский.

Проект по созданию нового курорта уже был презентован в Одессе в 2014 году экс-губернатором Игорем Палицей. Тогда он сообщал о намерении построить на своих землях в Овидиопольском районе элитный курорт, который будет иметь такое же значение, как и Буковель в сфере лыжного отдыха, сообщает Украинская Правда. Но реализовать его Игорю Палице так и не удалась.

Проект предполагал создание туристического комплекса на территории бывшего колхоза "Маяк" недалеко от курортного поселка Грибовка, который находится сразу же за населенным пунктом Леонидово. На него отводилось чуть больше 44 гектаров земли.

Как сообщалось, для развития туризма на побережье Черного моря планируют легализировать казино в 5-звездочных отелях.



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