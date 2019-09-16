Путін заявив, що обговорює з Туреччиною поставки нового озброєння

09:25 17.09.2019   Россия

Росія і Туреччина ведуть переговори щодо поставок нових перспективних озброєнь, заявив президент РФ Владімір Путін на пресконференції за підсумками тристороннього саміту щодо Сирії.

Про це пише "Європейська правда", посилаючись на російське державне агентство ТАСС.

"Поглиблюються військово-технічні зв'язки (Росії і Туреччини. – Ред.), виконується контракт на оснащення збройних сил Туреччини комплексами С-400 "Тріумф". Йдуть переговори щодо нових перспективними озброєнь", - сказав президент Росії,  говорячи про свої переговори на полях саміту з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Нагадаємо, напередодні міністерство оборони Туреччини заявило про завершення постачання другої батареї російських систем протиракетної оборони С-400.

Поставки систем С-400 з Росії стали причиною посилення напруги між Анкарою і Вашингтоном. Сполучені Штати стверджують, що системи несумісні з обороною НАТО і становлять загрозу для винищувачів Lockheed Martin F-35.

США попередили про можливість введення санкцій проти Туреччини у зв’язку з поставками російського озброєння та виключили Анкару із пов



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