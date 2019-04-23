Российский фрегат "Адмирал Эссен" с крылатыми ракетами "Калибр" вышел в Черное море на учения
|09:15 17.09.2019
Фрегат "Адмирал Эссен", малый ракетный корабль (МРК) "Мираж" и морские тральщики вышли для учений в Черное море.
Об этом сообщил официальный представитель Черноморского флота РФ Алексей Рулев, передает Интерфакс.
"Фрегат "Адмирал Эссен", МРК "Мираж", морские тральщики "Турбинист", "Вице-адмирал Захарьин" и "Железняков" Черноморского флота РФ проводят учение в морских полигонах боевой подготовки Чёрного моря", - сказал Рулев.
Он отметил, что на начальном этапе учения экипажи фрегата и малого ракетного корабля отработали действия по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу, выход из пункта базирования, переход в районы рассредоточения и организацию всех видов охраны и обороны кораблей на незащищённом рейде.
В свою очередь экипажи тральщиков выполнили постановку учебно-практических мин и их выборку с применением различных видов тралов.
"На следующем этапе учений "Адмирал Эссен" и "Мираж" в обеспечении тральной группы отработали форсированию района опасного от мин способом проводки за тралами", - отметил представитель ЧФ.
Он сообщил, что учение продлится до конца недели.
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