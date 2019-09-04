Учения с участием 3 тыс. военнослужащих проходят в оккупированном Крыму
|09:05 17.09.2019
|Крым
Учения подразделений морской пехоты Черноморского флота РФ с участием 3 тыс. военнослужащих проходит в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Интерфакс.
"Около 3 тысяч военнослужащих и порядка 300 единиц военной и специальной техники из состава армейского корпуса и морской пехоты Черноморского флота были подняты по тревоге в рамках проведения двустороннего бригадного тактического учения на полигоне "Опук" в Крыму", - говорится в сообщении.
По данным штаба флота, в ходе учения морпехи и подразделения береговой обороны отработают захват и оборону побережья с артиллерийскими стрельбами и высадкой морского и воздушного десанта.
Отмечается, что в учениях примут участие корабли Черноморского флота РФ, самолёты морской авиации флота и армейской авиации Южного военного округа.
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