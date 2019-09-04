Учения подразделений морской пехоты Черноморского флота РФ с участием 3 тыс. военнослужащих проходит в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Интерфакс.

"Около 3 тысяч военнослужащих и порядка 300 единиц военной и специальной техники из состава армейского корпуса и морской пехоты Черноморского флота были подняты по тревоге в рамках проведения двустороннего бригадного тактического учения на полигоне "Опук" в Крыму", - говорится в сообщении.

По данным штаба флота, в ходе учения морпехи и подразделения береговой обороны отработают захват и оборону побережья с артиллерийскими стрельбами и высадкой морского и воздушного десанта.

Отмечается, что в учениях примут участие корабли Черноморского флота РФ, самолёты морской авиации флота и армейской авиации Южного военного округа.