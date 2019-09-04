Білорусь, Казахстан та Вірменія проголосували проти включення до порядку денного 74-ї сесії Генасамблеї ООН пункту стосовно тимчасово окупованих Криму та Донбасу, який запропонувала українська делегація.

Про це свідчать результати голосування на табло, оприлюднені заступником міністра закордонних справ України Сергієм Кислицею у Twitter, передає Укрінформ.

“Сьогодні в Нью-Йорку проти збереження у порядку денному наступної ГА ООН пункту про ситуацію на окупованих територіях України проголосували "братні" країни: Білорусь, Бірма, Болівія, Бурунді, Венесуела, Вірменія, Зімбабве, Іран, Казахстан, КНДР, Куба, Лаос, Нікарагуа, РФ, Сербія, Сирія, Філіппіни”, - написав Кислиця.

Загалом резолюція була ухвалена зі значною перевагою: 65 держав "за", 17 - "проти".

Це не вперше, коли згадані три країни пострадянського простору голосують у Генасамблеї ООН синхронно з РФ проти українських ініціатив.

Як повідомляв, напередодні 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН до її порядку денного включено окремий пункт, який стосується тимчасово окупованих територій України - Криму та Донбасу, що дозволить легше виносити на розгляд відповідні резолюції. Вперше такий пункт було включено до порядку денного попередньої, 73-ї сесії, торік.

74-та сесія Генасамблеї ООН почне роботу вже сьогодні, 17 вересня.

Генеральна асамблея складається зі 193 держав - членів ООН і є своєрідним “парламентом” Організації Об’єднаних Націй. Вона ухвалює резолюції, які надалі визначають напрям трактування певних питань у міжнародному праві, міжнародних інституціях та судах.