Відвідини деякими чеськими громадянами окупованого Криму є незаконними, і влада Чехії мала би звернути на це увагу.

Про це йдеться у заяві Посольства України в Чеській Республіці, передає Укрінформ.

"Посольство звернуло увагу на повідомлення деяких "засобів масової інформації" в окупованому Росією Криму щодо незаконного відвідання окремими громадянами Чехії окупованого півострова… Очікуємо, що дії згаданих осіб отримають засудження з боку компетентних чеських органів та чеської громадськості", - йдеться у заяві.

Зазначається, що більшість учасників цієї групи вже не вперше порушують українське законодавство стосовно відвідання АР Крим. У заяві міститься нагадування, що за порушення порядку в’їзду на окуповані території передбачена не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

Особливе занепокоєння у дипломатів викликають повідомлення про те, нібито візитери обговорили з представниками російської окупаційної влади питання "налагодження поїздок туристичних груп" із Чехії до окупованого Криму, що було б прямим порушенням режиму санкцій ЄС.

У цьому зв’язку Посольство звертається до компетентних органів Чеської Республіки з проханням перевірити зазначену інформацію та в разі її підтвердження вжити відповідних заходів до осіб, котрі закликають до порушення санкцій або вже їх порушують.

За наявною інформацією, у складі групи порушників українського законодавства були й особи з-поміж керівництва так званої "Світової ради підкарпатських русинів", з якими нещодавно зустрівся президент Чехії.

"На жаль, це є ще одним підтвердженням того, що ця організація діє в руслі та, очевидно, під керівництвом Кремля, з метою дестабілізації ситуації в Україні", - йдеться у заяві.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що "в рамках візиту в Крим до Євпаторії приїхала делегація з Чехії", до складу якої увійшли представники "торгової палати міста Усті-над-Лабем, громадські працівники та члени Чеського союзу борців за свободу".