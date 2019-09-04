Балух: Я дуже розгублений від усвідомлення своєї медійності

07:51 17.09.2019   Крым

Перебуваючи в ув'язненні, Володимир Балух навіть не підозрював, наскільки він є медійною персоною.

Про це звільнений політв'язень Кремля Володимир Балух розповів на пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Насправді я дуже розгублений саме з того приводу, що в мене починає з'являтися усвідомлення моєї медійності. Після кількох днів спілкування з пресою, з людьми... Перебуваючи там (в ув'язненні в РФ - ред.), я навіть найменшого уявлення не мав, що тут отак, як є", - сказав Балух.

На запитання, наскільки цей чинник упливав на його життя в колонії, він відповів: "Те, що від медійності певним чином отримуєш протидію відповідну від керівництва СІЗО чи колонії, - таке є, від цього нікуди не дінешся".

Балух додав: "Розумієте, річ у тім, коли ти усвідомлюєш, що найважливіше - залишитися самим собою. Залишитися людиною. І якщо я не можу піти іншим шляхом, то чи отримаю я відповідь, чи ні - це вже не має ніякого значення. Роби, як повинен, і хай там що буде. За таким принципом я там і перебував".

Водночас адвокат Дмитро Дінзе зазначив, що медійну особу системі зламати набагато важливіше.

"На Володі якраз система відігравалася та намагалася цю медійність, грубо кажучи, повернути проти нього. Саме тому його і засунули в колонію в Торжку, з такими жахливими умовами", - сказав Дінзе.

Володимир Балух - кримський фермер. Він вивісив на своєму будинку прапор України, згодом прикріпив табличку "Вулиця Героїв Небесної Сотні".

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року в його будинку в селі Серебрянка Роздольненського району Криму - нібито в нього на горищі знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Згодом проти активіста порушили ще одну справу - за заявою начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольному, який стверджував, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляли, що це тюремник напав на нього.

За сукупністю двох кримінальних справ підконтрольний Кремлю суд у Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз це понад 3 тис. 800 гривень).

Правозахисний центр "Меморіал" визнав його політичним в'язнем.

З 29 березня 2019 року Балух перебував у ВК-4 м.Торжок Тверської області РФ.



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