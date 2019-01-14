Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звільнив з посади директора Служби національної безпеки. Як повідомив Пашинян на пресконференції 16 вересня, він підписав клопотання про відсторонення Артура Ванецяна з посади «за взаємною згодою».

Цього ж дня президент Вірменії Серж Сарґсян підписав указ про звільнення Ванецяна, передає Радіо Свобода.

Коментуючи свою відставку, Ванецян розкритикував методи роботи Пашиняна. Той, у свою чергу, заявив, що робота глави Служби національної безпеки «не може обговорюватися публічно».

Пашинян додав, що очікує від Ванецяна, який залишається головою Федерації футболу Вірменії, надання допомоги збірній у виході в фінал чемпіонату Європи.

Артур Ванецян був призначений головою Служби національної безпеки Вірменії у травні 2018 року, незабаром після того, як Пашинян прийшов до влади після мирних протестів, які очолив.