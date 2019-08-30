"Не хочу бути боягузом": грузинський журналіст не шкодує, що обматюкав Путіна

09:31 17.09.2019   Грузия

Грузинський тележурналіст Георгій Габунія не шкодує, що обматюкав російського президента Володимира Путіна.

Про це він заявив в ефірі грузинського телеканалу, передає УНІАН.

Габунія підкреслив, що не хоче бути боягузом, а Путіна вважає ворогом держави.

При цьому журналіст звинуватив правлячу партію «Грузинську мрію» у боягузтві, яка «лиже підошви окупантам і до цього закликає всіх громадян Грузії».

«Я не вибачу, що Росія століттями руйнувала мою країну, а наша нинішня влада зараз їй у цьому допомагає», – сказав він, додавши, що не здивувався б, якби Грузія видала його Москві.

Як повідомляв, телеканал на початку липня став фігурантом політичного скандалу між Росією та Грузією.

7 липня Георгій Габунія, ведучий авторської програми P. S., російською мовою звернувся до президента Росії Володимира Путіну і нецензурно облаяв його. 

Георгія Габунію звільнили у серпні після зміни власника. Причиною звільнення провідних журналістів гендиректор телекомпанії назвав конфлікт інтересів. За його словами, звільнення деяких співробітників також відбудеться після того, як вони повернуться з відпустки.

Після звільнення Габунії та інших провідних журналістів працівники телеканалу почали бойкот.

 



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