Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй включила пункт про ситуацію на окупованих українських територіях в порядок денний сесійного тижня на рівні лідерів держав і урядів, що розпочнеться 23 вересня.

Про це у Facebook повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає УНІАН.

"Незначна, але процедурна перемога. Сьогодні Генеральна асамблея ООН шляхом голосування схвалила процедурне рішення про включення пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України" до порядку денного її наступної сесії", - заявив він.

Також Ніколенко відзначив, що за це рішення було віддано 65 голосів, проти - 17.

Він зазначив, що нова, 74-та сесія розпочинає роботу завтра, 17 вересня.

"Включення пункту дозволить Україні та міжнародній спільноті "тримати руку на пульсі" ситуації на Донбасі та в Криму, точково обговорювати проблемні питання, а також ініціювати резолюції на підтримку зусиль з мирного врегулювання", - наголосив Ніколенко.

Він додав, що українська сторона готується до тижня високого рівня в Генасамблеї ООН 23-27 вересня.



