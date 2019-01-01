Государственная таможенная служба приостановила оформление танкерной партии греческого дизельного топлива в порту «Пивденный», ссылаясь на необходимость отбора и анализа проб.

Об этом сообщает Enkorr, передают Порты Украины.

По информации трейдеров, оперирующих в порту, речь идет о партии 27 тыс. тонн дизтоплива производства Hellenic Petroleum (Греция), которое было доставлено в порт во второй половине августа.

По сведениям источника в ГФС, оформление было приостановлено из-за срабатывания Автоматизированной системы анализа и управления рисками (АСАУР) на уровне центрального аппарата ГФС. «После срабатывания АСАУР на место выедет лаборатория, отберет пробы и проведет анализ груза и будут соблюдены все стандартные процедуры контроля», — сообщил собеседник.

По словам другого источника, знакомого с ситуацией, сроки при проведении таких процедур могут занять до 15 дней.

Трейдеры, оперирующие на юге, обеспокоены ситуацией с задержками таможенного оформления дизтоплива в связи с нарастанием дефицита ресурса. По информации издания, из-за возникшего в северных и центральных областях дефицита топлива резко повысился спрос на топливо морской поставки.

По словам директора ООО «Консалтинговая группа А-95» Сергея Куюна, приостановка оформления 27 тыс. тонн греческого дизтоплива «может поставить крест не только на стабильности цен, которой уже и так нет, но и на ресурсном обеспечении рынка в сентябре-октябре». «Это треть ожидаемых морских поставок [дизтоплива] в сентябре (…) Но самое главное — это новый мощный сигнал внешнему рынку о рисках, которые их ждут в Украине. Данные международных сюрвейров посылаются в мусорную корзину, и начальник регионального таможенного поста решает провести исследования качества в двух крупнейших портах — «Пивденном» и Одессе. Работа обоих заблокирована», — отметил эксперт.

«Итак, имеем проблемы с железной дорогой, а теперь еще и с таможней. И все это на пике сезонного потребления. Ситуация заслуживает самого пристального внимания главным образом потому, что мы опять сталкиваемся с человеческим фактором и колоссальной компрометацией таможни. Проверки качества — на рынке это воспринимается не иначе как приглашение на встречу. Таможенники имеют право «в рамках действующего законодательства» выкручивать руки импортерам буквально на ровном месте. При этом я не припомню случая, когда эти проверки выявляли некачественный продукт. А пока руками таможни и УЗ ситуация становится угрожающей. Заблокированный в «Пивденном» груз — это не только увеличение прогнозного дефицита до 130 тыс. тонн (почти 25%) от сентябрьских потребностей. Заняты резервуары, которые не позволят принять следующую «лодку», которую там ждут в третьей декаде сентября. В разгар спроса 30 тыс. тонн развернутся и уйдут в другом направлении», — пишет Куюн.

Последние несколько дней в «Пивденном» и Одесском портах образовались очереди из автоцистерн, ожидающих погрузку дизтоплива. Автоналив в «Южном» работает на максимальной загрузке, обрабатывая более 100 автомобилей в сутки, сообщает издание.