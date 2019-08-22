Одесский морской порт в январе-августе 2019 года увеличил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17% — до 16,241 млн тонн.

Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), передают Порты Украины.

Перевалка экспортных грузов выросла на 19,2% — до 11,989 млн тонн, импортных — на 12,7%, до 3,257 млн тонн, каботажных — в 3,1 раза, до 153,15 тыс. тонн. Переработка транзитных грузов сократилась на 5,5% — до 841,7 тыс. тонн.

Переработка наливных грузов увеличилась на 23,7% — до 1,143 млн тонн. В частности, перевалка нефти выросла на 34% — до 572,32 тыс. тонн, нефтепродуктов — в два раза, до 378,37 тыс. тонн, растительного масла — на 0,5%, до 93,62 тыс. тонн. Переработка химических грузов сократилась в 4,1 раза — до 44,43 тыс. тонн. Перевалка других наливных грузов увеличилась на 50,4% — до 54,39 тыс. тонн.

Перевалка сыпучих грузов выросла на 27% — до 6,726 млн тонн. В частности, переработка зерна увеличилась на 30,3% — до 5,727 млн тонн, строительных грузов — в 3,2 раза, до 248,54 тыс. тонн. Перевалка руды сократилась на 25,5% — до 142,21 тыс. тонн. Перевалка других сыпучих грузов снизилась на 3,5% — до 607,7 тыс. тонн.

Переработка тарно-штучных грузов увеличилась на 9,2% — до 8,372 млн тонн. В частности, перевалка черных металлов выросла на 16,6% — до 3,078 млн тонн, в том числе металлопроката — на 10,1%, до 2,65 млн тонн, чугуна — на 50,5%, до 310,09 тыс. тонн, других грузов черных металлов — в 4,5 раза, до 117,67 тыс. тонн. Переработка химических грузов и минеральных удобрений увеличилась на 46,2% — до 32,78 тыс. тонн. Перевалка скоропортящихся продовольственных грузов снизилась на 35,2% — до 15,05 тыс. тонн, лесных грузов — в два раза, до 1,48 тыс. тонн. Переработка автотехники и сельхозтехники составила 0,18 тыс. тонн. Перевалка других тарно-штучных грузов выросла на 27,6% — до 118,9 тыс. тонн.

Контейнерооборот увеличился на 8,5% — до 416 029 TEU.

Одесский морской порт расположен в юго-западной части Одесского залива. Количество грузовых причалов — 31, длина грузового причального фронта — 6,291 километра. В порту работают ДП «КТО», ООО «Бруклин-Киев», ООО «Металзюкрайн Корп», ООО «Новолог», ООО «Олимпекс Купе Интернешнл», ООО «Новотех-Терминал», ООО «УНСК», ПАО «ГПЗКУ «Одесский зерновой терминал» и другие портовые операторы.

Одесский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 10,1% — до 21,698 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 16% против 18,2% в 2017 году.