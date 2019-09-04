Прокуратура Криму допитала Сенцова і Кольченка, - джерело
|08:51 17.09.2019
|Крым
Прокуратура Криму допитала звільнених із полону Росії українського режисера Олега Сенцова і політв'язня Олександра Кольченка.
Про це повідомило джерело у правоохоронних органах, передає Главком.
«Вони були сьогодні в прокуратурі», - сказав він.
З його слів, з ними були проведені слідчі дії.
Прес-служба прокуратури Криму поки ніяк не коментує цю інформацію.
Як повідомлялось, прокуратура Криму мала намір викликати на допит звільнених українського режисера Олега Сенцова, політв'язня Олександра Кольченка та 24 українських моряків.
До слова, 10 вересня колишні бранці Кремля Олег Сенцов та Олександр Кольченко провели пресконференцію.
Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.
Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.
Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.
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