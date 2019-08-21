У Молдові затримали двох депутатів парламенту
|08:41 17.09.2019
|Молдова
Працівники Національного центру боротьби з корупцією затримали членів парламенту Молдови від партії «Шора» Марину Таубер і Регіну Апостолову.
Перед цим парламент Молдови задовольнив запит генеральної прокуратури про позбавлення Таубер і Апостолової депутатської недоторканності, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
За даними генпрокуратури, Таубер і Апостолова є фігурантами гучної кримінальної справи про розкрадання понад $1 мільярда з банківської системи Молдови.
Депутаток затримали в місті Оргіїв, причому місцеві мешканці спробували перешкодити цьому.
Таубер і Апостолову доставили в Національний центр боротьби з корупцією, де вони мають дати свідчення.
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