Працівники Національного центру боротьби з корупцією затримали членів парламенту Молдови від партії «Шора» Марину Таубер і Регіну Апостолову.

Перед цим парламент Молдови задовольнив запит генеральної прокуратури про позбавлення Таубер і Апостолової депутатської недоторканності, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

За даними генпрокуратури, Таубер і Апостолова є фігурантами гучної кримінальної справи про розкрадання понад $1 мільярда з банківської системи Молдови.

Депутаток затримали в місті Оргіїв, причому місцеві мешканці спробували перешкодити цьому.

Таубер і Апостолову доставили в Національний центр боротьби з корупцією, де вони мають дати свідчення.