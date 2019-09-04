Окупанти вирішили взятись за перейменування Криму
|08:31 17.09.2019
|Крым
Окупаційна влада розглядає можливість введення ще однієї назви анексованого Криму.
Принаймні таку думку озвучив підконтрольний Кремлю заступник голови ради міністрів Криму Георгій Мурадов, який також є "постійним представником республіки при президентові РФ", передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Мені здається дуже значною ініціатива греків Криму використовувати в назві нашої республіки поряд з наявним додавання історичної, яка звучала б як Республіка Крим - Таврида, яка застосовувалася щодо Тавриди протягом багатьох-багатьох століть", - зазначив Мурадов.
За його словами, "в Росії цілий ряд регіонів, таких як Північна Осетія - Аланія, Республіка Саха (Якутія), які застосовують історичну частину в своїй назві".
Зазначимо, Росія анексувала Крим і Севастополь після незаконного "референдуму" 16 березня 2014 року. Анексію засуджує Україна і більшість країн світу.
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