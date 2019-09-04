Посольство України в Чеській Республіці нагадало, що відвідання деякими чеськими громадянами окупованого Криму є незаконним і влада Чехії повинна звернути увагу на дану проблему .

Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву Посольства України в Чехії.

“Посольство України в Чеській Республіці звернуло увагу на повідомлення деяких „засобів масової інформації“ в окупованому Росією Криму щодо незаконного відвідання окремими громадянами Чехії окупованого півострова... Очікуємо, що дії згаданих осіб отримають засудження з боку компетентних чеських органів та чеської громадськості”, - йдеться у заяві.

Також, в документі зазначають, що більшість учасників цієї групи вже не вперше порушують українське законодавство стосовно відвідання окупованої території Автономної Республіки Крим. Та нагадується, що за порушення порядку в’їзду на окуповані території передбачена не лише адміністративна, але й кримінальна відповідальність.

“Особливе занепокоєння викликають повідомлення про те, що учасники групи нібито обговорили з представниками російської окупаційної влади питання щодо „налагодження поїздок туристичних груп“ з Чехії до окупованого Криму, що було б прямим порушення режиму санкцій ЄС”, — зазначається в заяві.

Окрім того, в посольстві закликають компетентні органи Чеської Республіки перевірити зазначену інформацію та, у разі її підтвердження, вжити відповідних заходів до осіб, які закликають до порушення санкцій або уже їх порушують. За наявною інформацією, у складі групи порушників українського законодавства були й особи з-поміж керівництва так званої “Світової ради Підкарпатських русинів”, з якими нещодавно зустрівся Президент Чеської Республіки.

“На жаль, це є ще одним підтвердженням того, що ця організація діє в руслі та, очевидно, під керівництвом Кремля, з метою дестабілізації ситуації в Україні”, — повідомляють в заяві.

Раніше, деякі ЗМІ повідомляли, що до Євпаторії в окупованому Криму приїхала делегація з Чехії. До її складу увійшли представники торгової палати міст Усті-над-Лабем, члени Чеського союзу борців за свободу та громадські працівники.

Нагадаємо, депутати німецького парламенту — Бундестагу і земельних парламентів ФРН відвідають в листопаді 2019 року окупований Росією Крим.