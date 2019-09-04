Питання Криму й Донбасу — окремим пунктом у порядку денному Генасамблеї ООН
|08:11 17.09.2019
|Крым
Напередодні початку 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, українським дипломатам вдалося включити до її порядку денного окремий пункт, який стосується тимчасово окупованих територій України - Криму та Донбасу, що дозволить легше виносити у залу резолюції з цієї теми.
Про це повідомляє речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook, передає Укрінформ.
"Сьогодні Генеральна асамблея ООН шляхом голосування схвалила процедурне рішення про включення пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України" до порядку денного її наступної сесії", - повідомив він.
Дипломат додав, що за відповідне рішення проголосували 65 країн, проти - 17. Він також назвав подію "незначною, але процедурною перемогою".
"Включення пункту дозволить Україні та міжнародній спільноті "тримати руку на пульсі" ситуації на Донбасі та в Криму, точково обговорювати проблемні питання, а також ініціювати резолюції на підтримку зусиль з мирного врегулювання", - додав він.
Як відомо, 17 вересня розпочне роботу наступна, 74-та сесія Генеральної асамблеї ООН.
Генеральна асамблея складається зі 193 держав-членів ООН і є своєрідним "парламентом" Організації Об’єднаних Націй. Вона, зокрема, ухвалює більшістю голосів резолюції, які потім задають напрям трактування певних питань у міжнародному праві, міжнародних інституціях та міжнародних судах.
Вперше окремий пункт щодо тимчасово окупованих територій України - Донбасу та Криму був включений минулого року до порядку денного 73-ї сесії ГА ООН. Це допомогло виносити на голосування подальші "кримські" та інші резолюції щодо України.
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