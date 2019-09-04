Климент просить включити у списки на обмін "українських диверсантів" і кримських татар

08:01 17.09.2019   Крым

Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент просить Президента України Володимира Зеленського включити в списки на обмін двох фігурантів "справи "українських диверсантів" Володимира Дудку і Костянтина Давиденка.

Про це Климент розповів в понеділок на пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Є ще дві людини, імена яких я називаю вперше - це Володимир Дудка, до якого у мене був дозвіл суду потрапити в СІЗО і підтримати його, - він зараз знаходиться в дуже важкому фізичному стані. І друга людина - це Костя Давиденко, якому теж довелося трохи допомогти... Їм винесено вирок, і я б дуже просив президента України Володимира Зеленського, новообраного голову СБУ, омбудсмена з прав людини Людмилу Денісову, щоб ці дві людини були в списках на обмін і змогли повернутися в Україну “, - сказав Климент.

Разом з тим, зазначив архієпископ, треба пам'ятати, "що у нас дуже багато кримських татар, яких ув'язнили тільки за те, що вони молилися вдома, всупереч закону Ярової (російські закони, одним з авторів яких є депутат Держдуми Ірина Ярова, прийняті в липні 2016 року і декларовані їх авторами як такі, що мають антитерористичну спрямованість, насправді закони фактично обмежили права людини в Росії та в окупованому нею Криму, - ред.), який забороняє проводити будь-які молитви вдома".

"Тим татарам не знайшлося місця в мечетях і їх судять за те, що вони моляться Богу і це теж тема, яку треба піднімати... Хто вони - хізби, не хізби, я не знаю, але в Криму до 2014 року ніхто з поясом шахіда не бігав, і жодного теракту не було ", - сказав Климент.

Як повідомлялося раніше, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін утримуваними особами у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у РФ наших громадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.



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