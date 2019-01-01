Україна бере участь у 41-му авіаційному показі International SANICOLE Airshow-2019 / Відео
|21:10 16.09.2019
|Украина
На 41-му авіаційному показі International SANICOLE Airshow-2019 взяли участь Повітряні Сили Збройних Сил України.
Українська делегація представлена двома літаками: СУ-27 та Іл-76, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
“Виступ українського винищувача надасть можливість відвідувачам та присутнім фахівцям авіаційної справи оцінити високий професіоналізм та рівень підготовки льотчиків Повітряних Сил Збройних Сил України, а також гідно представити Україну на міжнародному заході”, — сказано в повідомленні.
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