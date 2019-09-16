Згода міжнародної спільноти з окупацією Криму створить небезпечний прецедент, тому російський статус півострова визнавати не можна.

Про це "Апострофу" розповів депутат Європарламенту від Німеччини Сергій Лагодинський.

За його словами, ситуацію з окупацією Криму можна порівняти з захопленням Тибету Китаєм.

"Зрозуміло, що це порівняння не завжди один до одного, але... Дуже важко знайти рішення для таких питань, але це не означає, що з усім цим треба змиритися. І світова спільнота досі не змирилася з окупацією Тибету Китаєм. Я вважаю, що і Європа, і світова спільнота не повинні визнавати суверенітет Росії стосовно Криму, тому ми знову повертаємося до питання про санкції", - зазначає Лагодинський.

Євродепутат вважає, що згода з окупацією означатиме, що кожна держава може "відкусити шматочок" іншої держави, перечекати п'ять років і після цього відновити відносини з міжнародним співтовариством.

"Так не повинно бути. Є правила, є Будапештський меморандум, є міжнародне право. Тут воно абсолютно явно було порушене, а значить ніякої згоди з російським статусом Криму бути не може", - резюмував депутат.