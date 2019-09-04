Індивідуальні позови до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо порушень прав людини в Криму розпочнуться після ухвалення рішення цього суду щодо міждержавної скарги України проти Росії з цього питання.

Наразі є кілька тисяч скарг українських громадян проти дій Росії в анексованому Криму, передає Укрінформ.

Про це під час брифінгу повідомила координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, відповідаючи на питання щодо подачі скарги до ЄСПЛ щодо справи колишнього політв'язня Володимира Балуха проти РФ.

“Зараз в Страсбурзі розпочався важливий процес... Мова йде про слухання по міждержавній скарзі України проти Росії саме по Криму. Справа в тому, що індивідуальні скарги таких, як Володимир Балух та інші громадяни України, які постраждали від дій Росії в Криму, вони скоріш за все будуть слухатись після того, як суд розгляне саме міждержавну скаргу України проти Росії по Криму. Оскільки там є питання відповідальності в цілому - хто саме, яка держава несе відповідальність за порушення прав людини на території Криму. Ми з вами розуміємо, що мова йде про Росію, але це юридичний момент”, - наголосила Скрипник.

Вона нагадала, що наразі Росія погоджується нести відповідальність за порушення прав людини в Криму лише з дня ухвалення так званого закону щодо приєднання Криму до РФ. Водночас українська сторона наполягає на тому, аби країна-агресор несла таку відповідальність ще з кінця лютого 2014 року, коли на території Криму розпочались перші викрадення та вбивства активістів.

“Ці всі юридичні баталії у нас попереду, і лише після цього будуть вже розглядатись інші індивідуальні скарги, яких дуже багато. Це кілька тисяч скарг наших громадян проти Росії про те, що відбувалось в Криму. Тому нам треба мати терпіння і чекати, коли це відбудеться”, - заявила координатор правозахисної групи.