Полозов відвідав слідче управління ФСБ Росії у справі українських моряків
|18:15 16.09.2019
|Крым
Адвокат Микола Полозов сьогодні відвідав слідче управління ФСБ Росії у справі військовополонених українських моряків.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Сьогодні відвідав Слідче управління ФСБ Росії по справі військовополонених українських моряків. Робота у справі військовополонених українських моряків триває навіть після їх звільнення. У Росії кримінальну справу стосовно них не припинено і вони до сих пір залишаються в статусі обвинувачуваних і адвокати нашої команди продовжують захищати їх",- написав Полозов.
За його словами, наразі справа знаходиться на стадії ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.
"Наші адвокати активно знайомляться з матеріалами. Наше завдання - домогтися виключення будь-яких несприятливих юридичних наслідків для звільнених моряків - героїв!" - додав Полозов.
Нагадаємо, 7 вересня в аеропорту "Бориспіль" Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, яких утримували в РФ, в рамках обміну Україна і РФ утримуваними особами. Серед них, зокрема, були і 24 українських військових моряків, захоплених у Керченської протоці 25 листопада минулого року.
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Источники: Крейсер "Москва" выйдет в море до конца 2019 года