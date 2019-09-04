Адвокат Микола Полозов сьогодні відвідав слідче управління ФСБ Росії у справі військовополонених українських моряків.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Сьогодні відвідав Слідче управління ФСБ Росії по справі військовополонених українських моряків. Робота у справі військовополонених українських моряків триває навіть після їх звільнення. У Росії кримінальну справу стосовно них не припинено і вони до сих пір залишаються в статусі обвинувачуваних і адвокати нашої команди продовжують захищати їх",- написав Полозов.

За його словами, наразі справа знаходиться на стадії ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

"Наші адвокати активно знайомляться з матеріалами. Наше завдання - домогтися виключення будь-яких несприятливих юридичних наслідків для звільнених моряків - героїв!" - додав Полозов.

Нагадаємо, 7 вересня в аеропорту "Бориспіль" Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, яких утримували в РФ, в рамках обміну Україна і РФ утримуваними особами. Серед них, зокрема, були і 24 українських військових моряків, захоплених у Керченської протоці 25 листопада минулого року.