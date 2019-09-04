В лесу возле села Залесное Бахчисарайского района в оккупированном Крыму нашли тело крымского татарина Эйнара Эюпова, который пропал в августе 2018 года.

Об этом в Facebook сообщил крымскотатарский активист Сейдамет Мустафаев, пишет ЛИГА.net.

По его словам, труп нашла женщина, которая посла в лесу коз.

Мустафаев напомнил, что Эюпов Эйнар ушел из дома утром 6 августа 2018 г, после чего связь с ним прервалась, все это время о нем ничего не было известно.

9 июля на пляж в поселке Николаевка оккупированного Крыма выбросило на берег труп мужчины с привязанной к шее гирей. Погибшим оказался крымский татарин Рашид Ягъяев.