В Крыму нашли тело пропавшего год назад крымского татарина
|17:15 16.09.2019
|Крым
В лесу возле села Залесное Бахчисарайского района в оккупированном Крыму нашли тело крымского татарина Эйнара Эюпова, который пропал в августе 2018 года.
Об этом в Facebook сообщил крымскотатарский активист Сейдамет Мустафаев, пишет ЛИГА.net.
По его словам, труп нашла женщина, которая посла в лесу коз.
Мустафаев напомнил, что Эюпов Эйнар ушел из дома утром 6 августа 2018 г, после чего связь с ним прервалась, все это время о нем ничего не было известно.
9 июля на пляж в поселке Николаевка оккупированного Крыма выбросило на берег труп мужчины с привязанной к шее гирей. Погибшим оказался крымский татарин Рашид Ягъяев.
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