Стекловолокно для производства баллистических ракет "Булава" изготовят в Дагестане

16:15 16.09.2019   Россия

Завод стекловолокна в Махачкале наладит выпуск конструкционной стеклоткани для создания межконтинентальных баллистических ракет "Булава". 

Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на учредителя группы компаний "Каспий композит" Патахудина Магомедова, пишет flotprom.

"У нас есть заказ для "Булавы от "Авангарда" на 250 тысяч погонных метров конструкционной стеклоткани. Сегодня Россия выпускает 40 тысяч погонных метров, остальное выпускается в Белоруссии и в Китае. Мы берем это производство необходимого объема конструкционной стеклоткани на себя", – цитирует ТАСС выступление Магомедова на презентации проекта "Каспийский завод стекловолокна" министру по делам Северного Кавказа Сергею Чеботареву. 

Межконтинентальная баллистическая ракета Р-30 "Булава" с середины 1990-х годов разрабатывалась Московским институтом теплотехники. Главные конструкторы – Юрий Соломонов и Александр Суходольский. По данным СМИ, эта трехступенчатая твердотопливная ракета может нести до шести боевых блоков индивидуального наведения. Предназначена для вооружения атомных подводных лодок проекта 955 "Борей", каждая субмарина несет 16 МБР. 

Всего с 2005 года проведено около 30 испытательных пусков "Булавы", примерно треть из них сопровождали различные технические проблемы. 

22 мая 2018 года головной ракетоносец проекта 955 К-535 "Юрий Долгорукий" из подводного положения успешно выпустил залпом четыре "Булавы".



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