Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что аннексированный Россией Крым вернется под контроль Украины, однако на это понадобится время.

Такое мнение он высказал в ответ на вопрос Крым.Реалии о сроках деоккупации украинского полуострова.

Расмуссен уверен, что Россия оставит аннексированный Крым так же, как Советский Союз вернул независимость балтийским странам.

«Я думаю, мы должны быть реалистами. И понимать, что возвращение Крыма – не «за углом». Но, согласно международному праву, Крым по-прежнему – украинская территория. И я надеюсь, что однажды мы увидим, что Крым вернулся в состав Украины. Я бы сравнил ситуацию с той, которая сложилась в трех балтийских странах. Они также были незаконно аннексированы Советским Союзом во время Второй мировой войны. Но после 40 лет ситуация изменилась. И они получили свою независимость. И более того, они сейчас члены Европейского Союза и НАТО. Так что, возможно, ситуация в будущем изменится. И Крым вернется обратно к Украине», – сказал Расмуссен.