Крымчан будут штрафовать от 30 до 50 тысяч рублей за запуск квадрокоптеров

20:45 16.09.2019   Крым

За нарушение правил использования воздушного пространства установлена административная ответственность, штраф на граждан составляет от 30 до 50 тыс рублей.

Об этом корреспондентам издания «Консультант Таврический» рассказал заместитель Севастопольского транспортного прокурора Вячеслав Радченко, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, пишут Новости Крыма.

«План полета воздушного судна, в том числе БПЛА составляется в соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 24.01.2013 № 13 «Об утверждении Табеля сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации» и включает в себя, к примеру, информацию о типе полета, типе воздушного судна, времени вылета, маршруте и так далее», — сообщил Вячеслав Радченко.

В соответствии с разделом VI «Общие правила выполнения авиационных работ» Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128 , проведение фото- и киносъемки и других способов дистанционного зондирования земли с борта воздушного судна, в том числе и «беспилотника», относится к авиационным работам. Физические и юридические лица, выполняющие их, должны соответствовать сертификационным требованиям, установленным Федеральными авиационными правилами.

«При планировании совершить полет БПЛА в пределах города Севастополя вам следует заранее получить разрешение от Департамента общественной безопасности города Севастополя. В соответствии с административным регламентом срок рассмотрения такого заявления не может превышать 30 дней. Кроме того, запуск БПЛА необходимо согласовать с Филиалом «Крымаэронавигация» Госкорпорации по ОрВД. План полета направляется в Филиал за сутки до момента использования воздушного пространства», — подчеркнул Вячеслав Радченко.



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