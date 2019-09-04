Со снайперами российской военной базы в Абхазии проведено трехдневное тактико-специальное учение с боевой стрельбой в условиях горно-лесистой местности.

Ведение огня на полигоне Цабал выполнялось из снайперских винтовок Драгунова СВД и СВ-98, сообщает прес-служба Минобороны России.

Максимальная дальность до целей составляла 1,1 тыс. метров. Объектами для стрельбы были мишени, имитирующие продвигающуюся по лесу пехоту и снайперов противника. Для поражения целей военнослужащие стрелкового подразделения израсходовали более 500 винтовочных патронов калибра 7,62 мм.

Особенностью учения стала постоянно меняющаяся обстановка как мишенная, так и окружающая (препятствия и условия выполнения упражнений стрельб), а также присутствие соревновательного подхода при отработке каждого учебного элемента.

Также на этапах полевой учебы снайперские пары совершенствовали навыки скрытного передвижения и занятия выгодных позиций. Военнослужащие проводили разведку целей и определяли расстояние до них с применением различных приборов наблюдения и прицеливания, в том числе переносного лазерного прибора разведки ЛПР-3.

С начала летнего периода обучения снайперы российской военной базы в Абхазии закрепляли теоретические знания по тактико-техническим характеристикам вооружения и оптических приборов прицеливания, занимались подготовкой оружия к стрельбе и его пристрелкой, отрабатывали маскировку и оборудование скрытых позиций для стрельбы.