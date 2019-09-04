ЮВО: Артиллеристы в Адыгее учились уничтожать быстродвижущиеся цели
|19:45 16.09.2019
|Адыгея Республика
Военнослужащие артиллерийских подразделений 49-й общевойсковой армии ЮВО в Адыгее в рамках полевого выхода на полигоне Майкопский учатся уничтожать в горах быстродвижущиеся цели условного противника.
В ходе боевых стрельб артиллеристы отрабатывают нормативы по подготовке и ведению огня по неподвижным и быстро движущимся целям, имитирующим высадку тактического десанта условного противника. Стрельба ведется прямой и полупрямой наводкой по целям на дальности до 2 километров, с применением баллистических и метеорологических поправок, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Расчеты реактивных систем залпового огня «Град», самоходных орудий «Акация» и кочующих 120-мм минометов выполнили поражение разведанных целей противника в радиусе до 30 км от места обнаружения условного противника. Всего было поражено около 50 мишеней, имитирующих бронемашины, пункты управления и огневые позиции.
Завершится подготовка артиллеристов тактическим учением, включающим в себя ведение разведки, маневрирование в ходе боя, маскировку и использование обманных действий с артиллерийскими средствами условного противника, с учетом полученного боевого опыта в Сирии.
Всего в учениях, которые продлятся до середины октября, принимают участие более 800 военнослужащих артиллерийских подразделений и задействовано около 250 единиц вооружения и военной техники.
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