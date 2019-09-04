Фрегат «Адмирал Эссен», малый ракетный корабль «Мираж», морские тральщики «Турбинист», «Вице-адмирал Захарьин» и «Железняков» Черноморского флота проводят учение в морских полигонах боевой подготовки Чёрного моря.

На начальном этапе учения экипажи фрегата и малого ракетного корабля отработали действия по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу, выход из пункта базирования, переход в районы рассредоточения и организацию всех видов охраны и обороны кораблей на незащищённом рейде, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В свою очередь экипажи морских тральщиков выполнили постановку учебно-практических мин и их выборку с применением различных видов тралов.

На следующем этапе учений «Адмирал Эссен» и «Мираж» в обеспечении тральной группы отработали форсированию района опасного от мин способом проводки за тралами.

Учение продлится до конца недели.