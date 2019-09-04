Фрегат, малый ракетный корабль и морские тральщики проводят учения в Черном море
|20:00 16.09.2019
|Крым
Фрегат «Адмирал Эссен», малый ракетный корабль «Мираж», морские тральщики «Турбинист», «Вице-адмирал Захарьин» и «Железняков» Черноморского флота проводят учение в морских полигонах боевой подготовки Чёрного моря.
На начальном этапе учения экипажи фрегата и малого ракетного корабля отработали действия по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу, выход из пункта базирования, переход в районы рассредоточения и организацию всех видов охраны и обороны кораблей на незащищённом рейде, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В свою очередь экипажи морских тральщиков выполнили постановку учебно-практических мин и их выборку с применением различных видов тралов.
На следующем этапе учений «Адмирал Эссен» и «Мираж» в обеспечении тральной группы отработали форсированию района опасного от мин способом проводки за тралами.
Учение продлится до конца недели.
Ще на цю тему:
ЮВО: Артиллеристы в Адыгее учились уничтожать быстродвижущиеся цели
ЮВО: Три тысячи военноых отработают захват и удержание побережья в оккупированном Крыму
На Черноморском флоте провели учение по борьбе с беспилотными летательными аппаратами
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии впервые провели ряд учений / Фото
Крабли Каспийской флотилии задействуют в учениях "Центр-2019"
Новейший ракетный корабль Черноморского флота провел учения по противовоздушной обороне / Фото
ЮВО: Снайперы применили новые способы поражения цели, а мотострелки форсировали водные преграды
Малые противолодочные корабли ЧФ провели учения по поиску и уничтожению подводной лодки