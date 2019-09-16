Греція: другу добу йде боротьба з пожежами на острові Закінф
|19:30 16.09.2019
|Греция
У Греції другу добу борються з пожежами на острові Закінф, який є популярним серед туристів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Пожежі спалахнули у неділю вранці в сосновому лісі, який особливо легко займається. Всю ніч наземні екіпажі намагались стримати поширення вогню на тлі сильного вітру.
Пожежі почалися у південній частині острова, неподалік від сіл Кері й Агалас, які були евакуйовані з міркувань безпеки. Також було евакуйовано 120 туристів з місцевого курорту.
Пожежники та вантажівки були відправлені на острів з різних частин Греції. Влада сподівається, що послаблення вітру також допоможе стримати пожежу.
За інформацією агентства АР, у понеділок з вогнем борються 200 пожежників, а також чотири вертольоти та два літаки.
В результаті пожежі один дім згорів, інший сильно постраждав.
У спекотні та сухі літні місяці в Греції поширені лісові пожежі, і цього літа пожежникам довелося боротися з сотнями лісових і чагарникових пожеж.
Минулого року понад 100 людей загинули, коли потужна лісова пожежа охопила приморське поселення Маті на північному заході від Афін.
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