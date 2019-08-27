Словаччина підтримує санкції проти РФ до повернення Україною контролю над своєю територією
|19:00 16.09.2019
|Крым
Президентка Словаччини Зузана Чапутова у Києві заявила про те, що Братислава підтримує продовження санкцій проти Росії до тих пір, поки Москва не виконає Мінські угоди і Україна не отримає контроль над своєю територією в міжнародно визнаних кордонах.
"Кожне вирішення конфлікту повинно ґрунтуватися на принципах міжнародного права, і має враховувати суверенітет і міжнародно визнані кордони. Це стосується Донбасу та Криму і Севастополя. Тому Словаччина відповідно до позиції Європейського Союзу підтримує продовження санкцій проти Росії до тих пір, поки не будуть виконані Мінські угоди, і Україна не буде мати контроль над своєю територією", - сказала Чапутова на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 16 вересня, пише ZN,UA.
Вона додала, що у кожної країни є право на самовизначення і вибір свого шляху розвитку.
"Україна п'ять років тому сказала, що вона хоче належати до євроатлантичного простору і визнавати наші спільні цінності. Потрібно з повагою ставитися до цього рішення", - підкреслила Чапутова.
Раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда і президентка Словаччини Зузана Чапутова на зустрічі у Варшаві висловили спільну підтримку суверенітету України та її прагнень в ЄС і НАТО.
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