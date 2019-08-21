Балух розповів про тортури у в'язницях Росії
|18:45 16.09.2019
|Крым
Український активіст з Криму, звільнений політв'язень Володимир Балух стикався з тортурами і фізичним насильством і в СІЗО-1 в Твері, і у виправній колонії № 4 в місті Торжок Тверської області РФ.
Про це Балух розповів у відео, яке демонструвалося на початку його першої після звільнення пресконференції в Києві, повідомляє Укрінформ.
"Етап тривав з 15 лютого по 28 березня, а фізичне насильство застосовувалося у місті Твері в СІЗО-1 15 березня 2019 року. В той день, коли я прибув до Твері, було жорстке фізичне насильство - це були тортури з погрозами сексуальної наруги", - сказав він.
Колишній політв'язень розповів, що йому надягали наволочку на голову, поливали водою, били електрошокером по спині, ногах та інших частинах тіла - він отримав тоді близько 150 ударів, били мокрою наволочкою по вухах.
"Починалося це зі слів: "Що ж ви зачаровані такі всі приїжджаєте? Ви що не розумієте, куди потрапили?". Мета може тільки одна - зламати людину морально, підпорядкувати, принизити, змусити відчувати себе мерзотою, що ти повністю в їх руках і нічого зробити з цим не можеш", - зазначив Балух.
Він додав, що медпрацівник був присутній на місці його майбутньої екзекуції в СІЗО до побиття, а відразу після нього пропонував помазати садна йодом, міряв тиск і температуру. За його словами, саме тому, що це відбувалося з мовчазного схвалення медика, він відмовився від будь-якої медичної допомоги.
На відео Балух також розповів, що з першої секунди прибуття у ВК-4 в Торжку зіткнувся з тортурами і фізичним насильством щодо нього з боку співробітників колонії.
"Сюди я прибув 28 березня 2019 року, далі було так зване "жорстке прийняття" з фізичним насильством... Я був побитий співробітниками колонії. Їх було багато, чоловік десять, вісім мінімум. Хто саме бив, стверджувати не буду - били ззаду по ногах, в ділянку печінки, нирок, я стояв обличчям до стіни, ноги розтягнуті до дикого фізичного болю майже на шпагат... Били від п'яти до десяти хвилин.., після цього роздягнули догола, дали робу, яку не можна застебнути, - сказали заправляй в труси, в штани і йди", - поділився Балух.
Він також розповів, що його помістили на 15 діб в штрафний ізолятор за те, що він нібито не привітався зі співробітником адміністрації.
"Я зайшов зробити доповідь і почав зі слів "гражданин начальник", а не "Здравствуйте, гражданин начальник". За це мені оголосили 15 діб в ШІЗО", - зазначив колишній політв'язень.
Він сказав, що у ВК-4 сексуальних погроз щодо нього не було, а погрози фізичного впливу "були присутні на кожному кроці".
Володимир Балух - кримський фермер. Він вивісив на своєму будинку прапор України, пізніше прикріпив табличку "Вулиця Героїв Небесної Сотні".
ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року в його будинку в селі Серебрянка Роздольненського району Криму - нібито у нього на горищі знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок.
Згодом проти активіста порушили ще одну справу - за заявою начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольному, який стверджував, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляли, що це тюремник напав на нього.
За сукупністю двох кримінальних справ підконтрольний Кремлю суд у Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (більше 3 800 грн).
Правозахисний центр "Меморіал" визнав його політичним в'язнем.
З 29 березня 2019 року Балух перебував у виправній колонії № 4 міста Торжок Тверської області РФ.
7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. В Україну повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян, а також 24 моряки, яких РФ захопила в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.
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