Контейнерный терминал Одесса вышел на третье место по объемам перевалки контейнеров среди черноморских терминалов

18:30 16.09.2019   Одесса

ДП "Контейнерный терминал Одесса" (КТО) обработал за 2018 год 338 тысяч TEU и вышел на третье место по объемам перевалки контейнеров и темпам роста среди 20 черноморских терминалов.

Об этом сообщает Центр транспортніх стратегий со ссылкой на информацию Администрации Одесского морского порта.

"Наша компания по объемам перевалки контейнеров является лидером на украинском рынке. В прошлом году коллектив перевалил 338 тыс. TEU, что на 16% больше показателя 2017 года. И среди терминалов на Черном море мы отмечены среди лучших. Но наша цель догнать лидера-порт Констанца - и стать первыми", - отметили в КТО.

Как сообщал ЦТС, в апреле оператор поставил 10-летний рекорд обработки, перевалив более 35 тыс. TEU.

В сентябре 2018 года терминал ДП "КТО" начал строительство на искусственно созданной территории Карантинного мола тыловой площадки для складирования и обработки контейнеров общей вместимостью до 3 тыс. TEU. Необходимость в этой площадке вызвана общим ростом контейнерного грузопотока терминала в 2017-2018 гг., а также ростом обработки грузов на новых причалах 1-к и 2-к (свыше 40% от всего грузооборота ДП "КТО").



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