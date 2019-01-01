АТ «Укрзалізниця» не має можливості експлуатувати пороми «Герої Плевни» і «Герої Шипки», які перебувають на балансі підприємства.

Про це заявив голова правління товариства Євген Кравцов в інтерв'ю «НВ Бізнес», пишуть Порти України.

«Пороми — це одне з питань, яке ми плануємо піднімати перед Міністерством інфраструктури. Вони нам були передані від одного з портів близько чотирьох років тому. На мою думку, не найбільш ефективне рішення. Залізниця — це не портовий і не судновий оператор. Ми змогли їх технічно підняти, але запустити в експлуатацію — не наш профіль», — сказав очільник «Укрзалізниці».

Раніше Кравцов повідомляв, що «Укрзалізниця» планує передати пороми «Герої Плевни» і «Герої Шипки» в управління профільному оператору із компенсацією витрат.

Пороми «Герої Шипки» і «Герої Плевни» (проект 6-74) побудовані на суднобудівній верфі Uljanik (зараз — Хорватія) в 1977-1978 роках. Судна експлуатувало Чорноморське морське пароплавство. З другої половини 1990-х років пороми орендувала судноплавна компанія «Укрферрі». У 2015 році ДП «Адміністрація морських портів України» передало пороми в управління Центру транспортного сервісу «Ліски».

У вересні 2017 року ПАТ «Укрзалізниця», АТ «Грузинська залізниця» та ЗАТ «Азербайджанські залізниці» підписали меморандум про співпрацю, який передбачав спільний розвиток залізнично-поромного сполучення за маршрутом ЄС — Україна — Чорне море — Грузія — Азербайджан — Каспійське море — країни Азіатського регіону із використанням поромів «Укрзалізниці». Меморандум передбачав створення спільного підприємства з оперування поромами «Укрзалізниці», проте практичної реалізації на сьогодні не отримав.