У січні-серпні обсяг вантажоперевезень Дніпром збільшився на 29%

17:45 16.09.2019   Украина

Обсяг перевезень основних вантажів (зернові, металопродукція, будівельні матеріали та інші вантажі) річкою Дніпро у січні-серпні 2019 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 29,3% — до 6,884 млн тонн. 

Про це свідчать дані Річкової інформаційної служби водних шляхів України (УкрРІС), пишуть Порти України.

Зокрема, обсяг перевезень зернових вантажів зріс в 2,2 разу — до 2,85 млн тонн, металопродукції — на 33,9%, до 1,053 млн тонн. Обсяг перевезень будівельних матеріалів та інших вантажів скоротився на 7,3% — до 2,95 млн тонн, нафтопродуктів — на 29,1%, до 30,7 тис. тонн. Перевезення контейнерів не здійснювалися.

Кількість суднопроходів по Дніпру знизилася на 41,8%, або на 3369 суднопроходів — до 7219 суднопроходів.

За даними УкрРІС, обсяг перевезень основних вантажів (зернові, металопродукція, нафтопродукти, будівельні матеріали тощо) річкою Дніпро у 2018 році збільшився порівняно з 2017 роком на 22,4% — до 9,905 млн тонн. Кількість суднопроходів по Дніпру збільшилася на 10,2%, або на 1664 суднопроходи — до 16 390.



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