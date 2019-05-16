За 8 месяцев аэропорты Стамбула обслужили более 68 млн человек

17:30 16.09.2019   Турция

Аэропорты Стамбула в январе-августе текущего года обслужили 68 448 359 пассажиров. 

Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Главное управление государственных аэропортов Турции (DHMİ).

За отчетный период из трех воздушных гаваней турецкого мегаполиса было выполнено 466 906 внутренних и международных рейсов.

Пассажиропоток в Международном аэропорту Ататюрка, закрытом с шестого апреля для коммерческих рейсов, составил 16,072 миллиона (4,227 миллиона человек на внутренних рейсах и 11,845 миллиона - на международных).

Пассажиропоток в Международном аэропорту Сабихи Гекчен в январе-августе превысил 23 миллиона (более 14,358 миллионов человек на внутренних рейсах, более 9 миллиона - на международных).

Пассажиропоток в «Стамбульском аэропорту» превысил 28,875 миллионов (7,172 миллиона человек на внутренних рейсах, 21,703 миллиона - на международных).

Таким образом, за восемь месяцев 2019 года суммарный пассажиропоток в аэропортах Стамбула составил 68 448 359 (более 25,758 миллионов человек на внутренних рейсах, более 42,690 миллионов - на международных).

За аналогичный период 2018 года суммарный пассажиропоток в аэропортах Стамбула составил 68 млн 816 тысяч 032.



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