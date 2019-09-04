Правозахисники: Масові затримання кримських татар у березні порушують Конвенцію з прав людини

17:00 16.09.2019   Крым

Масові обшуки, арешти і затримання кримських татар, які російські силовики здійснили в анексоавному Криму 27 березня 2019 року, є порушенням Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ). 

Про це йдеться в звіті польової місії правозахисників, які відвідали Крим через тиждень після обшуків, аби зібрати докази порушень. Звіт датований 15 вересня, пише Радіо Свобода.

До місії увійшли представники Міжнародного партнерства за права людини (МППЛ/IPHR, Бельгія), Truth Hounds (Україна/Грузія), Крим SOS (Україна) та Гельсінського фонду з прав людини (Польща).

«Ранні ранкові рейди в лютому та березні 2019 року були публічною демонстрацією сили, спрямованою на ліквідацію «Кримської солідарності» та придушення громадської активності кримськотатарського народу. Крім того, безпідставна загроза тероризму активно використовується, щоб ізолювати кримськотатарську громаду та посилити підтримку репресій з боку влади серед немусульманського населення. Число агентів, залучених до операції, та спосіб її здійснення явно були неспівмірні безпосередній меті арешту конкретних осіб», – йдеться в документі.​

Правозахисники також підкреслюють, що обшуки супроводжувалися системними порушеннями російського законодавства та міжнародних стандартів.

«Автори закликають російську владу звільнити та виправдати всіх інших кримських татар, неправдиво обвинувачених в участі чи організації діяльності «Хизб ут-Тахрір» та припинити політично вмотивоване переслідування законослухняних кримських активістів. Також автори просять російську владу розкрити будь-яку наявну в них інформацію про місцеперебування та добробут Едема Яячікова – кримського татарина, в будинку якого пройшов обшук 27 березня 2019 року і який після того пропав без вісти», – йдеться в звіті.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 24-х активістів.

Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар, 23 з яких вивезено в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і Шахт, один – Раїм Айвазов – утримується у СІЗО Сімферополя, ще один – Едем Яячіков – зник, його місцезнаходження невідоме з 27 березня.



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