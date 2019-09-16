Поступки Росії прокладуть шлях до початку нею третьої війни, - глава МЗС Естонії

16:45 16.09.2019   Россия

Естонія не може відмовитися від принципів Євросоюзу щодо Росії заради прагматичного співробітництва, оскільки безсилля Заходу прокладе шлях до третього випадку інтервенції з боку Росії y будь-якій точці світу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "ERR".

Глава МЗС Естонії Рейнсалу сподівається, що Європейський Союз не послабить свою політику санкцій щодо Росії. Він зазначив, що санкції запровадили для того, щоб забезпечити економічний стимул Росії дотримуватися Мінських домовленостей щодо припинення агресії проти України, і що якщо домовленості будуть виконані, це може бути приводом для перегляду політики санкцій.

"Тепер, з огляду на логіку Заходу, є небезпека зробити третю помилку", - каже Рейнсалу. За його словами, Захід має змусити Росію заплатити високу ціну після війни проти Грузії та України, а поступки Росії "прокладуть шлях до третього випадку інтервенційної політики у будь-якому куточку земної кулі".

Міністр зазначив, що хоча для багатьох країн Заходу запобігання агресії проти України базується насамперед на спільній думці про те, що несправедливість не має перемагати, але для Естонії це також питання безпеки, і підтримувати єдність Заходу - в інтересах Естонії.

"Навіть якщо ми в меншості з деяких питань, я не боюся (говорити. - Ред.) певні речі", - сказав Рейнсалу, запевнивши, що Естонія захищає свої інтереси в галузі безпеки у переговорах на міжнародній арені, підтримуючи Україну.

На питання, що робити, коли більше держав захочуть відновити зв'язки з Росією і скасувати санкції, Рейнсалу відповів, що Естонії доводиться переконувати своїх друзів, що це рішення не є ані раціональним, ані моральним.



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