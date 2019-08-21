Сенцов поділився сумним враженням про Україну

16:30 16.09.2019   Крым

Звільнений з російського ув'язнення колишній український політв'язень, режисер Олег Сенцов після тижня перебування на батьківщині поділився сумним враженням про Україну: за 5 років його перебування в російській в'язниці в країні відбулося не багато змін і усі воюють з усіма.

Про це кримчанин повідомив на своїй сторінці в Facebook, пише Центр журналістських розслідувань.

«Минув тиждень з моменту мого звільнення. Мені, як людині, яка прибула на машині часу з 2014-го року, було цікаво подивитися які зміни відбулися в країні і в людях», – написав Сенцов.

Він вказав, що хоча тиждень – короткий термін, проте за цей час «встиг багато де побувати і багато з ким поспілкуватися».

«Попередніх висновків поки два:
1. Змін за 5 років не так вже й багато, як я очікував.
2. Всі воюють з усіма.
Це все дуже засмучує. Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін? Але надій на краще я все одно не втрачаю», – зазначив режисер.

Як повідомлялось, 7 вересня у київському міжнародному аеропорту «Бориспіль» зустріли українських політв’язнів і військовополонених моряків ВМСУ, яких доставити з Росії в результаті обміну утримуваних осіб між Україною та РФ. Серед них були і кримчани Олег Сенцов і Олександр Кольченко.



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