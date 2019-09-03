Сьогодні, 16 вересня,на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулася офіційна церемонія відкриття українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ “Rapid Trident-2019”.

Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Від української сторони співкерівниками навчання призначені заступник командувача — начальник управління підготовки оперативного командування “Захід” Сухопутних військ ЗС України полковник Олександр Жакун, від Збройних сил США — полковник Тімоті Клівленд.

Цьогоріч до проведення навчання залучена безпрецедентна кількість військовослужбовців — понад 3,5 тисяч осіб з 14 країн світу. Окрім України та США, до навчань залучені військовослужбовці з Канади, Болгарії, Грузії, Італії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Туреччини та Великої Британії. Найбільші іноземні контингенти — від армій США та Канади. Загалом близько 500 осіб.

“Україна (понад три тисячі осіб) представлена військовослужбовцями однієї з гірсько-штурмових бригад Сухопутних військ ЗС України, військовослужбовцями ЛИТПОЛУКРБРИГ, оперативною групою цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, підрозділами РХБ захисту та оперативного забезпечення, батальйонно-тактичною групою МВС, до якої увійшли військовослужбовці НГУ, Держприкордонслужби, Нацполіції, ДСНС, УДОУ, та ВСП ЗС України”, — вказано у повідомленні.

Переважна більшість українських військовослужбовців мають досвід участі у бойових діях в районі проведення АТО/ООС на території Донецької та Луганської областей. Крім того, до командно-штабної фази навчання залучаються українські армійці зі складу багатонаціональної литовсько-польсько-української бригади, яка була створена у 2014 році.