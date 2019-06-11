Если в ближайшие два месяца между правительством Грузии и инвесторами не состоится договоренность, проект порта Анаклиа будет сорван.

Об этом в эфире телеканала "Палитра ньюс" заявил основатель общественного движения "Лело" Мамука Хазарадзе, пишет Бизнес.Грузия.

"Если в ближайшие два месяца не будут приняты решения, то есть если все стороны не сойдутся, это банки, инвесторы, государство и т.д., тема Анаклиа будет отложена. Отложена по мотиву того, что не смогли договорится, соответственно, он не будет построен"- говорит Хазарадзе.

По его словам, консорциум Анаклиа не развалится, а власть последний один год старается искусственно создать проекту проблемы.

"Консорциум не распадется, консорциум продолжит спор. Если проект Анаклиа не закроется, потому как консорциум, практически, выполнил все условия, и эти условия мы представим в обговоренный с государством срок и обговоренное время. Просто еще раз повторяю, последний один год все идет к тому, чтобы из-за каких-то причин был найден повод, чтобы этот проект не был осуществлен"- заявил основатель "ТБС банк" и движения "Лело".

29 июля ООО Агентство технического и строительного надзора Министерства экономики и устойчивого развития Грузии продлило "Консорциуму развития Анаклиа" срок представления документов, учтенных строительным разрешением, до 31 декабря текущего года включительно.

По словам Хазарадзе, 15 октября консорциум должен был представить информацию об инвесторе, готовом вложить инвестицию. В то же время должно состоятся соглашение между финансирующими банками и государством".

До сих пор не достигнуто соглашение между инвесторами порта Анаклиа и правительством Грузии. Инвесторы требуют от правительства удовлетворения восьми требований, в том числе страховку стоимости наиболее спорных грузов правительством.