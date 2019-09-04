Центр развития туризма оккупированного Севастополя подписал меморандум о сотрудничестве с районной торгово-промышленной палатой чешского Усти-над-Лабем.

Подписи под документом также поставили представители севастопольского бизнеса, пишет Новый Севастополь.

«На площадке Торгово-промышленной палаты участники делегации (из Чехии) обсудили сотрудничество с представителями турбизнеса Севастополя», – сообщает пресс-служба оккупационного правительства города.

Чешская делегация общественников и бизнесменов пробыла в Севастополе на три дня. Они посетили Балаклаву, Херсонес и возложили цветы к Вечному огню.