Центр развития туризма Севастополя подписал соглашение с чешскими общественниками
|15:20 16.09.2019
|Крым
Центр развития туризма оккупированного Севастополя подписал меморандум о сотрудничестве с районной торгово-промышленной палатой чешского Усти-над-Лабем.
Подписи под документом также поставили представители севастопольского бизнеса, пишет Новый Севастополь.
«На площадке Торгово-промышленной палаты участники делегации (из Чехии) обсудили сотрудничество с представителями турбизнеса Севастополя», – сообщает пресс-служба оккупационного правительства города.
Чешская делегация общественников и бизнесменов пробыла в Севастополе на три дня. Они посетили Балаклаву, Херсонес и возложили цветы к Вечному огню.
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