Корпорацию развития Севастополя выселили за долги

15:00 16.09.2019   Севастополь

Согласно картотеке арбитражного суда, задолженность т.н. "Корпорации развития Севастополя" перед департаментом имущественных отношений составила 1,7 млн рублей вместе со штрафными санкциями. 

Речь идет об арендованном с 18 июня 2018 года офисе по адресу проспект Генерала Острякова, 13, пишут Примечания.

Корпорацию оттуда выселили, и теперь сокращенный в несколько раз штат принимает инвесторов на проспекте Октябрьской революции. 

Финансовые трудности у КРС возникли по причине урезанного финансирования летом 2019 года с 20 до 6 миллионов рублей в год.  Двенадцатью месяцами ранее максимальный бюджет перед "экс-губернатором" Дмитрием Овсянниковым защитил генеральный директор организации Дмитрий Курков.

Однако в июне 2019 года Корпорация не смогла вовремя предоставить совету директоров финансовый отчет за потраченные средства и хозяйственную деятельность, рассказал «Примечаниям» знакомый с ситуацией собеседник в департаменте экономики. Связаться с директором Курковым на момент выхода материала не удалось.

Издание пишет, что руководство организации было назначено в начале июня 2018 года, после публичных разногласий по развитию инвестиционной деятельности между бывшим директором Корпорации Олегом Николаевым и Дмитрием Овсянниковым. Николаев настаивал на передаче полномочий управлять индустриальным парком, общих правилах игры через нормативно-правовой каркас, улучшении конкуренции и реанимации промышленного сектора, на что Овсянников отвечал отказом и не поддерживал инициативы КРС. В декабре 2018-го стало известно, что проект будущего промпарка не прошел госэкспертизу, а Корпорация, получив финансирование, исчезла из публичного поля.



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