Геофизики Санкт-Петербургского горного университета обнаружили на территории государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» в оккупированном Севастополе 10 новых склепов.

Склепы обнаружены при помощи бесконтактных технологий – электротомогафии и георадиолакации, – которые помогают с точностью до сантиметра определить особенности пространственного расположения и внутренней структуры системы подземных сооружений, пишут Новости Крыма.

«Мы, по сути, делаем навигацию для археологов и поясняем, где им можно и нужно копать, а где нельзя», – цитирует «Форпост Северо-Запад» профессора кафедры геофизических и геохимических методов поиска и разведки месторождений полезных ископаемых Владимира Глазунова.

После получения соответствующих разрешений ученые проведут минимальное инвазивное вскрытие погребений для того, чтобы определить их культурную значимость. В своде гробницы будет пробурено отверстие диаметром не более 5 см. Через него будет опущен эндоскоп, который сделает детальные фотографии склепа. Если внутри будут обнаружены фрески, мозаика или другие историко-художественные ценности, за дело возьмутся археологи.

«Херсонес Таврический» и Горный университет подписали меморандум о сотрудничестве в ноябре 2018 года.