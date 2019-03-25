В ходе незаконных раскопок на территории Херсонеса найдено 10 склепов
|14:40 16.09.2019
|Севастополь
Геофизики Санкт-Петербургского горного университета обнаружили на территории государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» в оккупированном Севастополе 10 новых склепов.
Склепы обнаружены при помощи бесконтактных технологий – электротомогафии и георадиолакации, – которые помогают с точностью до сантиметра определить особенности пространственного расположения и внутренней структуры системы подземных сооружений, пишут Новости Крыма.
«Мы, по сути, делаем навигацию для археологов и поясняем, где им можно и нужно копать, а где нельзя», – цитирует «Форпост Северо-Запад» профессора кафедры геофизических и геохимических методов поиска и разведки месторождений полезных ископаемых Владимира Глазунова.
После получения соответствующих разрешений ученые проведут минимальное инвазивное вскрытие погребений для того, чтобы определить их культурную значимость. В своде гробницы будет пробурено отверстие диаметром не более 5 см. Через него будет опущен эндоскоп, который сделает детальные фотографии склепа. Если внутри будут обнаружены фрески, мозаика или другие историко-художественные ценности, за дело возьмутся археологи.
«Херсонес Таврический» и Горный университет подписали меморандум о сотрудничестве в ноябре 2018 года.
Ще на цю тему:
Оккупанты возьмутся за реконструкцию замка Ласточкино гнездо
Під час незаконних розкопок в окупованому Криму археологи знайшли приміщення старого храму
Оккупанты заявили, что Херсонес может быть исключен из списка ЮНЕСКО "из-за купания отдыхающих на его территории" / Фото
Мінкульт не має доступу до понад 8,5 тис. пам'яток культури в Криму
Оккупанты заявляют о фактах незаконного использования средств, выделенных на объекты культурного наследия
Україна чекає на моніторингову місію ЮНЕСКО, яка перевірить стан Ханського палацу в анексованому Криму
"Черные археологи" повредили древние курганы в оккупированном Крыму
Из ялтинского музея оккупанты увезли в Казань уникальный экспонат
Россия взялась за "реставрацию" крепости "Керчь"
Эрмитаж вывозит экспонаты из музеев оккупированного Крыма в Казань