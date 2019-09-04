Подразделения Черноморского флота страны-агрессора разыграют захват и удержание побережья в рамках учений на полигоне Опук.

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота, пишет Крыминформ.

«По замыслу учения подразделения морской пехоты и береговой обороны ЧФ должны будут разыграть между собой ведение боевых действий по захвату и обороне побережья с выполнением практических артиллерийских стрельб и высадкой морского и воздушного десантов», – говорится в сообщении.

В учениях принимают участие около 3 тысяч военнослужащих и 300 единиц военной и специальной техники из состава армейского корпуса и морской пехоты Черноморского флота. Они были подняты по тревоге утром. «В настоящее время поднятые по тревоге соединения морской пехоты и береговой обороны получили экипировку, оружие и боеприпасы, совершили марш на полигон Опук», – говорится в сообщении.

На полигоне подразделения береговой обороны приступили к инженерному оборудованию позиций для отработки действий по обороне морского побережья, а морпехи – готовят военную технику и личный состав к погрузке в твиндеки больших десантных кораблей и переходу морем к месту десантирования.

В маневрах также примут участие корабли ЧФ, самолеты морской авиации флота и авиации армии ВВС и ПВО Южного военного округа.