Президент Франції Еммануель Макрон звернеться до Парламентської асамблеї Ради Європи. Також делегати обговорять ситуацію щодо кримських татар.

Про це йдеться у порядку денному осінньої сесії ПАРЄ, яка пройде з 30 вересня по 4 жовтня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Президент Французької Республіки Еммануель Макрон звернеться до ПАРЄ та відповість на запитання парламентаріїв у вівторок, 1 жовтня. Це відбудеться під час сесії, що також ознаменує 70 річницю Ради Європи», - повідомили в ПАРЄ.

Також 2 жовтня делегати проведуть дебати про ситуацію щодо кримських татар. Доповідачем із зазначеного питання є швейцарський депутат Мануель Торнар.

Серед деяких інших питань до порядку денного включений захист добровільних анонімних інформаторів та жертв тероризму, а також проблематика трудової міграції у Східній Європі.

Осіння сесія ПАРЄ проходитиме вже за нового генерального секретаря Ради Європи Марії Пейченович-Бурич, яка також звернеться до Асамблеї.